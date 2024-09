Élections législatives : l'AFP s'allie avec la "Nouvelle Responsabilité" d'Amadou Ba

Cheikh Oumar Hann qui a dirigé la délégation de la Nouvelle responsabilité », réaffirme l'importance de cette coalition dans un contexte où le Sénégal traverse une période d'incertitudes politiques et économiques. Selon lui, l'unité des forces progressistes est indispensable pour relever les défis auxquels le pays est confronté. Il a appelé à une mobilisation générale de toutes les composantes de la société pour garantir que les prochaines élections législatives se déroulent dans un cadre légal.

« Ce que nous partageons avec l'AFP, c'est un engagement pour le bien-être du peuple sénégalais », a-t-il souligné, avant de rappeler que cette coalition va au-delà des intérêts partisans. Elle se présente comme une réponse collective aux dérives enregistrées sous la gouvernance actuelle, et vise à rétablir les fondements de la démocratie et du progrès au Sénégal.

Depuis l'annonce des élections législatives fixées au 17 novembre prochain par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, les forces politiques se réorganisent et forment des alliances. Le 24 septembre 2024, Cheikh Oumar Hann, à la tête d'une délégation de la nouvelle responsabilité d'Amadou Ba, a tenu un point de presse en compagnie de membres de l'Alliance des Forces de Progrès (AFP). Cette rencontre visait à sceller une alliance en vue des élections législatives à venir.Prenant la parole, Bouna Mohamed Seck, chef de la délégation de l’AFP a souligné l'importance de cette rencontre, précisant qu'elle avait été organisée sur les instructions des dirigeants, Moustapha Niasse et le Premier Ministre Amadou Ba. Selon lui, cette réunion a pour objectif de « consolider une alliance » entre leurs formations politiques, en vue d'intégrer une « grande coalition » pour les législatives.Il a également évoqué le contexte actuel, marqué une situation économique inquiétante du pays, accusant le gouvernement actuel d'improvisation et d'incompétence, ce qui, selon lui, a conduit à la suppression de milliers d'emplois et à un désarroi croissant au sein de la jeunesse sénégalaise. « En quelques mois, l'économie de notre pays est au ralenti. Au lieu de créer les emplois promis, des milliers d'emplois sont en train d'être supprimés. La jeunesse est dans le désarroi. Les grands segments de la population souffrent immédiatement, subissent les conséquences de ces mesures qui sont le fait de l'incompétence et de l'improvisation », a t-il déclaré.Concernant le processus électoral, Bouna Mohamed Seck insiste sur la nécessité de garantir des élections transparentes.