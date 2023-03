Élections de représentativité syndicale / Secteur Éducation :« Nous respectons le choix des enseignantes et enseignants “ (Papa Mb.M. Sylla /SG)

Les élections de représentativité syndicale/Secteur Éducation ont livré leurs résultats. Malheureusement, pour le quinquennat prochain, le SELS/Authentique ne sera pas à la table de négociation et de concertation avec le Gouvernement du Sénégal. Les électeurs et électrices en ont décidé ainsi, ce qui a entrainé une grande déception chez les responsables de la dite organisation. Son SG , M. Papa Mbaye Marie Sylla est revenu sur les raisons de l’échec. Selon lui, « elles sont multiples : mode de scrutin, scission de l’organisation, coalition de syndicats lors du vote, fort taux d’abstention, campagne de dénigrement et de diabolisation des dirigeants ... », a-t-il souligné.



À l’issue du vote, le collège du Préscolaire et de l’Elémentaire a perdu un fauteuil et un allié de taille (le SELS/Authentique) contrairement à celui du Moyen/Secondaire qui en gagne un. « Nous respectons le choix des enseignantes et enseignants et souhaitons plein succès au SAEEMS, au CUSEMS au CUSEMS/Authentique, au SIEENS, au SNEELAS/FC, à L’UDEN et au SELS qui ont la lourde responsabilité de négocier pour l’ensemble des acteurs et actrices du système éducatif durant les cinq prochaines années... », a dit le SG du sels/A.



Revenant sur la campagne électorale qui selon lui, a été déroulée « dans un bon esprit (sans calomnie ni dénigrement) dans la dignité et le respect de nos concurrents. Chacun de vous peut en témoigner...Nous avons également fait notre devoir car depuis le congrès du 30 décembre 2022, le Bureau national et les bureaux des sections syndicales se sont déployés sur le terrain et n’ont ménagé aucun effort pour massifier l’organisation », a dit le SG Sylla. Ce dernier, après avoir félicité et remercié tous les membres « pour le travail inestimable accompli en vue de maintenir notre syndicat au rang d’organisation représentative », a rendu un vibrant hommage au Secrétaire général national adjoint M. Ibrahima Kambi, président de la commission électorale de l'organisation ainsi que tous les militants et militantes, tous les sympathisants et sympathisantes (arabophones et francophones) qui ont donnés leur voix au SELS/ Authentique.



Malgré les résultats, le SG estime que la feuille de route (présentée à l’occasion de la campagne électorale) reste inchangée car « notre détermination à porter les revendications des enseignants et enseignantes s’est renforcée. Nous continuerons à nous battre pour vous, avec vous par des canaux appropriés pour la satisfaction de toutes les revendications :



- Arrêt des lenteurs administratives dans le traitement des dossiers,

- Règlement définitif de la situation des décisionnaires,

- Résorption des abris provisoires,

- Formation diplomante des enseignantes et enseignants chargés de

cours,

- Paiement par copie corrigée au CFEE,

- Allègement et révision des programmes scolaires,

- Octroi d’indemnité aux agents de bureau des inspections...



La liste n’est pas exhaustive et le portage se fera avec l’ensemble des organisations qui ont les mêmes valeurs que nous. Les tournées syndicales vont se poursuivre (nous ne déserterons jamais le terrain) et le dispositif de suivi des dossiers sera renforcé.

Notre mission est sans ambiguïté : redresser le SELS/Authentique avec votre soutien, votre accompagnement, vos prières et assurer sa survie pour la postérité.



Vous servir est notre raison d’être. Nous allons nous y atteler. Vos critiques et suggestions sont attendues : elles nous aideront à parfaire notre feuille de route pour le quinquennat.

Vive le mouvement syndical enseignant », a-t-il conclu.