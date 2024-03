Élection présidentielle2024 : Le président de l’ASCOSEN, Momar Ndao se range derrière Amadou Ba

Selon Momar Ndao, le programme du candidat du parti au pouvoir avec comme slogan la prospérité partagée « Neepa Wara Moss » entre en droite ligne avec leur projet qui est le mieux être de tous.



Pour le président de l’ASCOSEN, ce programme tourne autour de sept axes : assurer le mieux-être à tous, restaurer la dignité économique de chaque sénégalais, la réalisation de la souveraineté économique, ramener le citoyen au cœur des décisions, réarmer l’administration et faire de l’éducation et de la formation le soubassement du développement économique et social.



Ainsi, en étudiant les différentes candidatures, Momar Ndao a décidé de se rallier à Amadou Bâ. À l’entendre parler, plusieurs raisons l’ont poussé à soutenir le candidat Amadou Bâ. Il s’agit de plusieurs similitudes qu’ils ont ensemble dont celles de la prospérité partagée, l’homosenegalensis, l’organisation du fonctionnement de l’État en tant qu’État, en tant que nation et en tant que citoyen, la restauration de la République d’un candidat qui a les mêmes similitudes que lui. Ceci dit, « nous invitons tous à voter à la date de l' élection pour le candidat qui permet de régler immédiatement les problèmes, le candidat qui ne va pas être dans le faux débat, le candidat qui lui- même sera à la tête d’une structure qui va lui permettre de fédérer l’ensemble des énergies, ce candidat-là : c’est Amadou Bâ », affirme -t-il...