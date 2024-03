Élection présidentielle : les organisations "Sursaut Citoyen et Demain Sénégal" saluent les résultats et invitent au respect du pacte national

Les organisations "Sursaut Citoyen et Demain Sénégal" ont salué les résultats de l'élection présidentielle le 24 mars 2024, malgré les nombreux défis et les événements regrettables qui l'ont précédée. Dans un communiqué transmis à Dakaractu, les organisations estiment que cette victoire est perçue non seulement comme le fruit de la détermination du peuple sénégalais, mais aussi comme une preuve de sa volonté inébranlable de défendre sa souveraineté.

"L'engagement civique a joué un rôle crucial dans la neutralisation des tentatives visant à perturber le processus électoral. Cela a également encouragé le Conseil constitutionnel à affirmer résolument les principes du Droit face à l'Exécutif, qui a parfois semblé chercher à dévier, ignorer ou même défier la législation en vigueur", lit-on dans le document.

À cet effet, Sursaut Citoyen et Demain Sénégal reconnaissent que les efforts collectifs et synergiques des organisations de la société civile, en particulier celles regroupées au sein d’Aar Sunu Election, ont été déterminants dans cette lutte pour la démocratie. Selon elles, leur contribution à la préservation de l'intégrité du processus électoral est hautement appréciée par Sursaut Citoyen et Demain Sénégal.

Cependant, les organisations félicitent également le Président élu, Bassirou Diomaye Faye, pour sa victoire éclatante et méritée. Les organisations se réjouissent particulièrement du fait que le président élu est l'un des premiers signataires du Pacte national de bonne gouvernance démocratique, qui s'inspire des conclusions des Assises Nationales et des recommandations de la Commission Nationale de Réforme des Institutions (CNRI).

En ce sens, elles invitent tous les mouvements citoyens à unir leurs efforts et à poursuivre leur mobilisation pour la réalisation des objectifs du Pacte national de bonne gouvernance démocratique et pour répondre aux attentes du peuple en matière de renforcement de la démocratie, de l'État de droit et de la bonne gouvernance.