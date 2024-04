Élection présidentielle : le Président du mouvement "Nouvelle Voie" félicite le Président Bassirou Diomaye Faye

Dans un communiqué transmis à Dakaractu, le Président du mouvement "Nouvelle Voie" a adressé ses chaleureuses félicitations au président de la République Bassirou Diomaye Faye au nom de tous les membres dudit mouvement. Selon Ibrahima Datt, la victoire électorale représente un moment de grandes importances pour notre nation et offre une nouvelle opportunité de progrès et de développement pour le peuple sénégalais. "Nous espérons que votre leadership, votre dévouement au service

public et votre vision pour un Sénégal meilleur guideront notre pays vers des

horizons prometteurs", a-t-il déclaré.



Il ajoute dans le document que son mouvement "Nouvelle Voie" reste engagée à soutenir les initiatives et les politiques de votre gouvernement visant à promouvoir la justice sociale, l'égalité des chances et le bien-être de tous les citoyens sénégalais. "Nous saisissons cette occasion pour vous assurer de notre entière collaboration et de notre partenariat dans la réalisation des objectifs communs qui visent à améliorer la vie de nos concitoyens et à renforcer notre démocratie", a laissé entendre M. Datt.