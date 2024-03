Élection présidentielle/ Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye seront reçus par Me Wade (Mayoro Faye)

Les choses s’accélèrent entre Wadiste et Pastefien. Quelques heures après avoir été mis au courant du soutien du Pds à la coalition Diomaye President, nous apprenons également que le candidat lui-même ainsi qu’Ousmane Sonko sont attendus chez l’ancien président Abdoulaye Wade. Selon les propos de Mayoro Faye, « le secrétaire Général National, Me Abdoulaye Wade recevra en audience ce samedi 23 mars 2024 le candidat Diomaye Faye en compagnie de Ousmane Sonko et d’une délégation ». Ces dernières heures avant le jour du scrutin vont être décisives.



Nous y reviendrons