Election présidentielle : Awa Ndiaye et son mouvement se rangent derrière Amadou Ba

Les membres et sympathisants du Mouvement And Wakh ak Askan wi (AWA), derrière le ministre d'Etat Cheikh Kanté, président d'honneur du mouvement, ont décidé à l'unanimité de répondre à l'appel de leur présidente, Mme Awa Ndiaye Présidente de l'Observatoire National de la Parité pour soutenir et voter pour le candidat de Benno Bokk Yaakaar, Amadou Ba.







La décision du mouvement AWA a été prise après des échanges fructueux, au cours desquels, Awa Ndiaye a expliqué les enjeux de l'élection présidentielle et rassuré les militants du bon choix porté sur Amadou Ba. Le candidat dont l'expérience et les valeurs, permettront, selon Awa Ndiaye, au Sénégal de consolider sa stabilité, sa sécurité et sa cohésion sociale. Tous les responsables de AWA, en accord avec le Ministre d'Etat, Cheikh Kanté, se sont, ainsi, engagés à élire Amadou Ba au premier tour de la présidentielle.