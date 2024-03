Élection présidentielle : Adji Mbergane et « Ensemble pour Demain » félicitent Bassirou Diomaye, encourage son candidat et salue la grandeur de Macky Sall

La Conférence des leaders de la Coalition « Ensemble pour Demain» s’est réunie ce Mercredi 27 Mars 2024 à son siège, sous la présidence de la coordinatrice nationale, Adji Diarra Mergane Kanouté. Les leaders de la coalition ont vivement salué la bonne organisation de l’élection présidentielle, un scrutin transparent, sincère et apaisé et ont rendu un hommage appuyé et mérité à Macky Sall, président de la coalition Benno Bok Yaakaar et « artisan du bon déroulement de l’élection présidentielle.



la Coalition « Ensemble pour Demain» estime que l’initiateur du dialogue national et de la loi d’amnistie, « a si courageusement porté, avait cette noble ambition d’arriver à un Sénégal réconcilié, un Sénégal de paix et qu’il va devoir quitter ainsi le pouvoir avec grandeur au vu de sa grande contribution pour un Sénégal stable et réconcilié.



Les leaders de la coalition « Ensemble pour Demain » félicitent le Président nouvellement élu Bassirou Diomaye Faye et lui souhaitent pleins succès dans sa nouvelle mission de servir exclusivement le peuple sénégalais. La conférence des leaders a vivement encouragé le candidat de la coalition Benno Bok Yaakaar, Amadou BA, « qui n’a pas démérité et dont le programme fut des meilleurs ». Les leaders de la coalition « Ensemble pour Demain » félicitent tous les candidats à l’élection présidentielle car l’ambition de chacun d’entre eux, était de servir le Sénégal.



Toutefois, Adji Mbergane Kanouté rappelle que de fortes réformes sont attendues des nouvelles autorités pour éviter la pléthore de candidatures figurantes et qui coûtent incontestablement au contribuable sénégalais...