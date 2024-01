Élection présidentielle 2024 et tensions politiques : le fils du khalife général de la famille omarienne sermonne les sénégalais

À son avis, la politique a désormais introduit l’ethnocentrisme dans le quotidien des sénégalais. À cet effet, Il demande à tout le monde de revenir à la raison. « Auparavant toutes les ethnies étaient unies, mais maintenant la politique a tout gâché avec l’ethnocentrisme alors que c’est sensible. Donc j’exhorte tous les sénégalais à éviter cette pratique. »



À l’opposé de cela, le chef religieux préconise la solidarité et l’entraide pour un Sénégal de paix à l’orée de l’exploitation des ressources extractives dans notre pays. « En tant que chef religieux, j’invite tout le monde à la paix et à la sérénité pour la stabilité du pays durant l’élection présidentielle. Le Sénégal possède du pétrole, du gaz et d'autres ressources. Donc, notre devoir, nous citoyens, c’est d’aider le futur président de la République pour qu’il continue le travail entamé par Macky Sall ».



Avant d'enchaîner : « la violence est inutile et ne nous mène à rien. Donc, j’exhorte les jeunes à se démarquer de toute forme de violence et d’attendre le jour du vote pour accomplir tranquillement leur devoir de citoyen et de faire le choix qui est adéquat ».