Élection du bureau de l’Assemblée nationale : Benno rafle la mise, Yewwi « dépouillée », Wallu maintient ses postes…

Après plusieurs heures de tractations, les députés se sont enfin retrouvés au sein de l’hémicycle pour débuter le vote du bureau à l’occasion de cette session ordinaire unique 2023-2024. Selon l’article 13 du règlement intérieur, les postes de vice-présidents ont été mis sur pied. Pour la coalition Benno Bokk Yakaar, les vice-présidents sont : Ibrahima Baba Sall, Aïssatou Sow, Malick Diop, Yatta Sow et Sira Ndiaye(6e vice-présidente).



La coalition Yewwi Askan Wi finalement se retrouve avec 2 vice-présidents contrairement à l’année précédente . Il s’agit de Bara Gaye (5e vice-président) qui était d’ailleurs vice-président et Aïcha Touré qui a été retenue par Pastef au détriment de Gnima Goudiaby. La coalition Wallu garde son poste avec Mamadou Lamine Diallo.



Pour les secrétaires élus, il a été retenu les noms de Ndeye Lucie Cissé, Karim Sene, Astou Ndiaye, Oumar Souvané Cissé, Rokhaya Ndiaye, Abdoulaye Diop. Les 4 premiers sont de Benno Bokk Yakaar. Yewwi se retrouve avec une secrétaire élue, Rokhaya Ndiaye(Pastef). Abdoulaye Diop est retenu pour Wallu. Il faut également, pour le cas de Yewwi, noter qu’elle a perdu un poste par rapport à la dernière session durant laquelle Abba Mbaye et Awa Diene étaient retenus. Aminata Gueye et Yoro Sow respectivement 1ère et 2e questeurs.



À rappeler que les membres de Taxawu ont quitté la coalition Yewwi Askan Wi avant le vote qui a débuté aux environs de 21h.