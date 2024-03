Élection de Bassirou Diomaye Faye : Les Organisations du Secteur Privé félicitent le chef de l’État élu et expriment leurs attentes

Dans une note rendue publique, les Organisations du Secteur Privé (Cciad, Cnp, Cnes, Mdes, Unacois Jappo, Unacois Yessal, Ges, Cdes, Cis), ont tenu à adresser leurs vives et chaleureuses félicitations au 5ème Président de la République du Sénégal, Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye.



Les organisations du secteur privé, après avoir salué le déroulement de cette élection présidentielle apaisée, démocratique et transparente, estiment que l’accession, dès le 1er tour de l’élection présidentielle, de M. Bassirou Diomaye Faye, aux plus hautes responsabilités de l’État, marque tout l’espoir que la nation sénégalaise porte à son égard pour un avenir meilleur.



Les Organisations du Secteur Privé entendent renforcer leurs relations avec l’État bâties sur l’engagement, la solidarité et la transparence, pour relever ensemble les défis socio-économiques de notre pays : Emploi des jeunes - Souveraineté économique – Croissance inclusive.



À cet effet, “la dynamique que nous souhaitons impulser dans le cadre de notre partenariat public-privé est celle qui permet d’améliorer le mieux-vivre et le mieux-être de chaque citoyen sénégalais à travers les valeurs fondamentales de progrès : Travail – Productivité – Ethique.





Notre démarche, avant tout républicaine, est aussi celle qui rappelle que le Sénégal ne peut se construire sans son Secteur Privé national. lit-on dans la même note.



Après cette période électorale, les Organisations du Secteur Privé plaident pour cette urgence de relance de l’activité économique et de l’accroissement des flux d’investissements privés.



Dans ce cadre, “nos attentes sont fortes pour un dialogue public-privé constructif dont les orientations majeures sont définies dans notre « Charte des Priorités et d’Engagements Présidentiels pour le Secteur Privé ».” espèrent-ils.



Pour finir, les Organisations du Secteur Privé se réjouissent des valeurs républicaines, patriotiques et démocratiques de l’ensemble des candidats à l’élection présidentielle 2024 et réaffirment leur attachement à la paix et à la cohésion sociales.