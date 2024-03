Élection Présidentielle : le Pr Aliou Lam du mouvement Ensemble pour le Vrai Changement rejoint la coalition Amadou Ba 2024

Le Mouvement Ensemble pour le Vrai Changement (EPVC), du Pr Aliou Lam, a décidé, après une analyse approfondie, de soutenir le candidat Amadou Ba de la coalition Benno Bokk Yakar pour l'élection présidentielle du 24 mars 2024.

Selon le président du mouvement, soutenir le candidat de BBY revient à prôner la stabilité, la paix durable. « En soutenant Amadou Ba, nous avons choisi la stabilité, la paix durable, la célérité et l’assurance d’une prise en charge rapide et éclairée des préoccupations actuelles du peuple sénégalais dans son intégralité.



Ces préoccupations portent des noms aussi variés que la paupérisation des masses laborieuses aux causes multiples, la précarité, la cherté de la vie, le manque de confiance dans la justice, la mal gouvernance et la corruption, le manque d’emploi d’une jeunesse en proie à toutes les tentations, le déficit criard de la culture de l’excellence et du mérite, la dégradation des valeurs sociales et culturelles au point que toutes les catégories sociales et professionnelles s’accusent mutuellement d’être à l’origine de la détérioration et du naufrage collectif constaté dans le déroulé de notre quotidien », fait savoir le désormais, nouvel allié de Amadou Ba.