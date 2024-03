Election Présidentielle du 24 Mars 2024 : J’ai choisi ! Par Ibrahima Macodou FALL

Le 24 Mars 2024, nous allons voter pour élire le Président de la République devant succéder au Président Macky Sall. Pour ma part, j’ai Choisi d’apporter mon soutien au candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar M. Amadou Ba.



J’ai choisi de défendre la République, ses valeurs et principes fondamentaux garants de la stabilité et la paix dans notre pays.



J’ai choisi pour présider aux destinées de notre pays les 5 prochaines années, un Homme d’expérience ayant les compétences et aptitudes à gérer les affaires de l’Etat, et possédant les qualités requises pour :

- Maintenir la dynamique de progrès impulsée depuis 2012 par la mise en œuvre du plan Sénégal Emergent (PSE),

- Préserver l’unité nationale et la cohésion sociale,

- Comprendre les enjeux géopolitiques et géostratégiques liés à notre nouveau statut de pays pétrolier et gazier afin d’opérer les choix judicieux dans le seul intérêt de notre économie.

- Faire face avec efficacité aux menaces, et défis sécuritaires internes et externes dans notre espace régional.

J’ai choisi de servir la Paix et le progrès pour un Sénégal démocratique, entreprenant, ancré dans ses valeurs sociales et culturelles, ouvert au reste du Monde.



J’ai choisi de faire partie de ceux qui veulent mettre notre pays à l’abri de périls que pourrait entrainer un choix hasardeux susceptible de nous conduire au chaos.



J’ai choisi l’intérêt général que je place au-dessus des intérêts particuliers et partisans constitutifs de menaces pour la paix et la stabilité de notre pays.



C’est pourquoi, J’en appelle, à une grande mobilisation pour élire M. Amadou Ba Président de la République pour un avenir maitrisé, tourné vers l’amélioration du quotidien des sénégalais, et porteur de perspectives entrepreneuriales et d’emplois pour les jeunes. M. Amadou Ba en a les capacités au regard de son riche parcours et de son expérience gouvernementale aux côtés du Président Macky Sall.



J’ai donc choisi de soutenir et de voter AMADOU BA.



Ibrahima Macodou FALL

Industriel

Grand-Croix dans l’Ordre National du Mérite