Élection Présidentielle : La Coalition Dionne 2024 exige la tenue de l’élection dans les meilleurs délais

Dans le cadre de la crise politique qui plombe le Sénégal, des acteurs de la société civile et politiques proposent des solutions pour un processus électoral apaisé. C’est ainsi que le Comité d'Orientation Stratégique (COS) de la coalition DIONNE 2024 à son tour appelle au respect strict des décisions du Conseil constitutionnel. Ladite organisation politique réunie, ce lundi 19 février 2024, sous la présidence effective du Président Thierno LO, Président du Comité d'Orientation stratégique (COS) exige l’organisation de l’élection présidentielle dans les meilleurs délais.



Cette rencontre a été aussi l’occasion pour le comité d’orientation stratégique de mettre en place le directoire de campagne. Cette dernière est composée d’une équipe de femmes et d'hommes expérimentés, avec 28 commissions qui ont été installées, lit-on dans un communiqué.



Cependant la coalition de l’ex Premier ministre, invite les autorités compétentes à éclairer la lanterne des sénégalais sur la supposée corruption dont deux magistrats du Conseil constitutionnel font l’objet d’accusations graves portées par les députés du PDS.



La coalition DIONNE 2024 lance un appel à tous les sénégalais à la sérénité et à l'apaisement du climat social pour la stabilité du pays.