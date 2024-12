El Malick Ndiaye prône une assemblée de rupture et inclusive

Après sa nomination au poste du président de l’Assemblée nationale, El Malick Ndiaye vient de prendre la parole. Face à ses collègues députés convoqués ce vendredi matin, ce dernier a d’abord exprimé sa gratitude envers son excellence M. Le président de la République Bassirou Diomaye et son premier ministre Ousmane Sonko pour leur confiance. Dans son discours d’ouverture, l’ancien ministre des infrastructures, des transports terrestres et aériens a évoqué une nouvelle dynamique pour promouvoir une institution proche des citoyens résolument responsable tournées vers l’avenir. Pour une parfaite inclusion, ils veilleront à ce que leurs infrastructures et outils soient adaptés aux personnes à mobilité réduite, aux malvoyants ainsi qu'à tous ceux qui pourraient rencontrer des obstacles à leur participation.



D’un autre côté, la transparence et l’accessibilité des travaux seront renforcées pour une assemblée exemplaire. Également, la transition numérique sera au cœur des réformes pour moderniser leurs processus internes et faciliter l’accès aux documents de travaux et optimiser la consultation citoyenne, De plus, des discussions seront menées avec le bureau et les autres membres pour la mise en place d’une chaine parlementaire permettant aux populations d’accéder à leurs travaux, à la qualité des travaux mais aussi à protéger nos collègues députés pour une assemblée pleinement engagée pour ne citer que cela…