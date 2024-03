El Malick Ndiaye de Pastef aux opposants de l’opposant : « Ils vont souffrir car le président Ousmane Sonko sifflera bientôt la fin de la récréation »

Secrétaire national à la communication de PASTEF LES PATRIOTES, El Malick Ndiaye n’y est pas allé avec le dos de la cuillère pour s’attaquer à des membres de l’opposition. Sans citer ses cibles, le responsable de Dahra en s’adressant à ses camarades de parti, dit « patriotes Africains du Sénégal, sachons que nos plus grands ennemis se retrouvent dans l’opposition. Des loups déguisés en agneaux et qui ont toujours comploté avec le régime pour entraver le projet du peuple »







Toutefois il précise qu’ « en vérité, ces quelques opposants à l’opposant ne sont nullement guidés par les principes ou autres valeurs universelles qu’ils prônent ces jours-ci. Ils sont purement et simplement guidés par des intérêts personnels cachés et une jalousie grandissante ».







Dans une note rendue publique, la voix de Pastef « Avez-vous vu une seule victime, un seul blessé ou un seul prisonnier parmi ces opposants à l’opposant ? Ils vont souffrir car le président Ousmane SONKO sifflera bientôt la fin de la récréation. Ils vont souffrir car le projet triomphera avec notre candidat Bassirou Diomaye Faye » lance El Malick Ndiaye qui voit son bracelet électronique être retiré par le doyen des juges.