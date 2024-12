El Malick Ndiaye, Pdt de l’Assemblée nationale : « Je m’engage à travailler avec le parlement dans un esprit de dialogue, d’ouverture et de justice »

Le nouveau Président de l’Assemblée nationale s’est adressé aux députés après l’installation des commissions permanentes. El Malick Ndiaye réaffirme son engagement à impulser « une nouvelle dynamique à l’assemblée pour promouvoir une institution soudée, où les citoyens sont responsables et reviennent au droit. « Mes chers collègues, pour une assemblée inclusive et accessible, nous porterons également une attention particulière à l’inclusion en veillant à ce que nos infrastructures et nos outils soient adaptés aux personnes handicapées, aux malvoyants, ainsi qu’à tous ceux qui pourraient rencontrer des obstacles dans leur participation. Notre assemblée doit être exemplaire en matière d’équité et d’accessibilité. Nous travaillerons à renforcer la transparence et l’accessibilité de nos travaux », a t-il adressé à la 15e législature.



Pour cette mission qui lui est assignée, le président de l’assemblée nationale, il faudra permettre aux populations d’accéder à leur travail, à la qualité mais aussi pour protéger leur productivité. « Pour une assemblée pleinement engagée, nous œuvrerons à légiférer pour le bien commun, à contrôler efficacement l’action gouvernementale et à répondre aux priorités nationales en plaçant les aspirations du peuple sénégalais au cœur de nos priorités. Chers collègues, je m’engage à travailler avec vous dans un esprit de dialogue, d’ouverture et de justice », conclut-il.