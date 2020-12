El Hadji Diouf : « Papa Bouba a accompli avec dignité sa mission sur terre... »

Aux côtés de Henri Camara, El Hadj Ousseynou Diouf a salué une dernière fois la mémoire de Papa Bouba Diop décédé à l'âge de 42 ans dimanche dernier. Une image symbolique et pleine d'enseignements si l'on sait la proximité qui existait entre Bouba Diop Diouf et Henry Camara. Ce dernier étant considéré par la plupart des Sénégalais comme le jumeau du disparu.



Selon Diouf, la mémoire de Papa Bouba Diop devrait être sauvegardée et préservée. " Papa Bouba a accompli avec dignité sa mission sur terre... " Le double ballon d'or Africain insistera sur la nécessité pour les autorités compétentes et l'État à être plus regardants sur le sort des anciens internationaux. "Repose toi bien", conclura Diouf devant la dépouille mortelle de Papa Bouba Diop drapée des couleurs nationales.