El Hadj Malick Ndiaye (Pastef) : « Une victoire dès le premier tour est plus que probable ! »

El Hadj Malick Ndiaye, membre du parti politique Pastef, s'est montré optimiste quant à une victoire dès le premier tour, de leur candidat Bassirou Diomaye Faye. Après avoir voté au centre Magatte Ndiaye de Dahra Djoloff, en sa qualité de secrétaire national de la communication du parti et porte-parole de la coalition Diomaye Président, il a exprimé sa réaction. « Jamais une élection n'a mobilisé autant de personnes en ce temps de ramadan, malgré la canicule et une campagne plus courte que d'habitude », a souligné El Malick Ndiaye.

Selon lui, « sur la base des premières tendances, nous sommes plus que convaincus que Bassirou Diomaye Faye sera plébiscité dès le premier tour. Ce qu'on peut retenir également, c'est une affluence des populations et une grande détermination. Nous sommes au Djolof, il fait entre 40 et 45 degrés, mais les populations sont sorties massivement pour voter. Cette détermination montre que nous allons battre le taux de participation. Et cela montre aussi cette détermination à marquer une rupture. Partout où nous sommes passés, nous avons constaté que les populations adhèrent au projet... Nous sommes favoris et majoritaires partout dans le pays, particulièrement dans le Djolof. Donc une victoire dès le premier tour est plus que probable. »

Interrogé sur les potentiels couacs qu’il a pu souligner, il informe : « Pour le moment, non, le seul problème était l'accès de Dahra municipal, là où vote le maire Samba Ndiobène Kâ. Mais finalement, ça s'est réglé, il y avait quelques jeunes qui voulaient semer le désordre. Nous sommes des frères, nous sommes tous des fils du Djolof », a ajouté El Malick Ndiaye.