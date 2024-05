Éducation : l’examen du CFEE et le concours d'Entrée en sixième au Sénégal reportés au 25 et 26 juin

Dans un communiqué partagé, ce vendredi 24 mai, la direction des examens et des concours du ministère de l’Éducation du Sénégal, dirigée par le ministre Mamba Guirassy annonce le report de l'examen du Certificat de Fin d'Études élémentaires (CFEE) et du Concours d'Entrée en classe de Sixième, session de 2024.

Précédemment prévus jeudi 20 et vendredi 21 juin 2024, l'examen du CFEE et le concours d'entrée en classe de Sixième devront finalement se tenir le mardi 25 et mercredi 26 juin 2024.

Une volonté que le Directeur des Examens et Concours, les Inspecteurs d'Académie et les Inspecteurs de l'Education et de la Formation sont chacun chargés de son exécution.