Education/Rencontre G7-MEN : “nous avons échangé pendant 4h d'horloge avec un ministre courtois, disponible et ouvert" (syndicat)

Après sa prise de contact avec ses directeurs et chefs de services, le ministre de l’éducation nationale Moustapha Mamba Guirassy ouvre ses portes aux représentants des syndicats du G7 le lundi 22 avril 2024.

L'objet de la rencontre était surtout de recueillir leurs doléances et partager avec eux la vision du Président de la République Bassirou Diomay Diakhar Faye sur le projet de transformation du système éducatif à une Société éducative. Plusieurs autres sujets ont été abordés durant cette rencontre : la question des décisionnaires, l’environnement des écoles, l’audit et le recrutement du personnel, les allocations budgétaires entre autres.

Des préoccupations qui, pour le Ministre recoupent bien avec le projet de refondation du système éducatif.

Pour le porte-parole des syndicats d'enseignants, le projet de transformation de notre système d'éducation présenté par le ministre est en phase avec leurs préoccupations. " Nous avons tenu à dire à monsieur le Ministre que dans cette perspective, l'enseignant doit être encore plus motivé pour restaurer sa valeur " avertit-il.

Selon Hamidou Diedhiou, l'espoir est permis d'avoir beaucoup de convergences de vue car le premier contact " nous a donné l'occasion d'échanger pendant 4h d'horloge avec un ministre courtois, disponible et ouvert" dit-il.

Pour le nouveau ministre de l'Éducation nationale, la réunion avec les responsables syndicaux du G7 a été un moment de diagnostic et de propositions de solutions pertinentes pour améliorer les performances de l'école. "Si c'est ça être difficile, je suis prêt à m'engager avec eux sur les revendications que je trouve légitime et à portée de mains " rassure Moutapha Mamba Guirassy.

Il poursuit en indiquant que désormais le G7 s'élargit avec son adhésion pour devenir le "G8". "Je prends l’engagement de poursuivre le dialogue et la concertation avec tous les acteurs pour matérialiser la vision si chère au chef de l’Etat son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye de réaliser la refondation du système éducatif"conclut-il.