Éducation : Le mouvement " Thiès d'abord offre des kits scolaires aux élèves de l'institut INEFJA de Thiès

Le Mouvement Thiès D'abord, s'est toujours distingué par ses actions de solidarité. En effet, le président Me Habib Vitin et les membres du comité directeur ont offert aux élèves de l'Institut national d'éducation et de formation des jeunes aveugles de Thiès un important lot de matériel didactique pour les besoins de la rentrée scolaire. Le donateur a saisi cette occasion pour saluer les efforts de l'administration au chevet des mal voyants. Me Vitin a en profité pour lancer un appel à toutes les autorités du pays, notamment aux Thiessois, afin que ces efforts puissent être davantage soutenus à travers un accompagnement durable au profit des pensionnaires de cet établissement scolaire…