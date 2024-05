Éducation / Conditions des enseignants : La FEDEFOR intègre la CSA

À l’occasion de leur assemblée générale consécutive ce samedi, la fédération démocratique de l’éducation de la formation et de la recherche (FEDEFOR) a officiellement intégré la confédération des syndicats du Sénégal (CSA). Avec sa diversité, l’entité est composée des membres de la fédération, comprenant d’enseignants du public et du privé, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, ainsi que d’enseignants de langues arabe et locales. Selon Ibrahima Gueye cette diversité permettra à la FEDEFOR d'agir efficacement pour améliorer le système éducatif sénégalais. « Nous pensons que cette diversité va nous permettre d’agir efficacement dans le système éducatif pour améliorer les enseignements d’apprentissage et à améliorer de façon conséquente le cadre des enseignements, c’est-à-dire les écoles, les universités mais surtout réfléchir pour que la centralité de l’école dans la vie politique soit une réalité », a-t-il déclaré insistant sur la nécessité de garantir que les investissements dans le secteur de l'éducation bénéficient directement aux élèves, qui sont la finalité du système éducatif. Abordant les défis du système éducatif, Ibrahima Gueye a pointé du doigt l'inaction des autorités concernant les questions cruciales, telles que la signature des décrets nécessaires, malgré l’existence d’un consensus.