Economie/Secteur privé : l’Unacois-JAPPO invite l'État au dialogue

L’Union nationale des commerçants et industriels du Sénégal (Unacois-Jappo) a tenu une conférence ce mercredi dans son siège. Une occasion pour passer en revue l’actualité qui tourne autour du secteur du commerce et inviter l’Etat à épauler le secteur privé. Car pour eux, la vocation de ce dernier, est de produire de la richesse au bénéfice du pays.



Selon le porte parole du jour, Ousmane Sy Ndiaye, directeur exécutif de l’UNACOIS JAPPO, " pour remettre le pays sur les rails, il faut relancer l'économie et promouvoir un climat de confiance et de paix pour mobiliser toutes les énergies, particulièrement le secteur privé" .



Pour l’Unacois-Jappo la Relance du Dialogue Public-Privé (DPP) semble être une des priorités auxquelles le gouvernement doit s’atteler. D’après eux, ce mécanisme institutionnel est un « moyen privilégié pour refonder une confiance mutuelle basée sur la mobilisation de toutes les forces nécessaires à la bonne prise en charge des préoccupations de l'Etat et du secteur privé.



Falil Gadio