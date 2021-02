Économie : Makhtar Diop nommé directeur général et vice-président exécutif d’IFC.

La Société Financière Internationale (IFC) connait désormais son nouveau directeur général et vice-président exécutif. Le président du Groupe de la Banque mondiale David Malpass a annoncé ce jeudi 18 février 2021, la nomination de Makhtar Diop à ce poste prestigieux. Sa nomination prendra effet au 1er mars 2021.



Le financier sénégalais, dont l'expertise est soutenue par le président du groupe, a pour principale mission de promouvoir l’expansion économique et l’amélioration des conditions de vie des populations dans les pays en voie de développement.



Makhtar Diop apportera, d’après le président « ses compétences qui aideront le Groupe de la Banque mondiale à poursuivre avec célérité son action dans la lutte contre la crise mondiale et à continuer d’œuvrer en faveur d’une relance verte, résiliente et inclusive » à la Société Financière Internationale (IFC).



L’ancien vice-président de la Banque mondiale pour la région Afrique est chargé lors de sa mission, de veiller à la stratégie « 3.0 ». Elle consiste à travers cette stratégie à mobiliser des capitaux à grande échelle par le biais de la création de nouveaux marchés potentiels.



La question de l’égalité des sens et la stabilité dans les pays en situation de fragilité font partie aussi des grands défis que le nouveau vice-président doit relever pour faciliter l’investissement d’IFC dans ces pays. Après ces deux (2) missions assez stratégiques Makhtar Diop assurera la diplomatie entre IFC, la BIRD/IDA et la MIGA.