Échec de BBY à Oussouye : Les raisons qui ont été à l’origine de la débâcle !

Pourtant tout le monde croyait aux retrouvailles entre Aimé Assine, coordonnateur départemental de la coalition Benno Bokk Yakaar d’Oussouye et son adjoint Dieynaba Goudiaby qui s’autorisait tous les espoirs avec l’arrivée des transhumants Seyni Diatta, président du Conseil départemental sortant et Tombon Guèye, maire déchu de la richissime commune de Diembéring.



À l’image des autres localités ou villes où la coalition présidentielle vivait des luttes fratricides de positionnement, Oussouye aussi a vécu sa part.



Le député sortant, Aimé Assine qui a épuisé deux mandats parlementaires et la jeune Dieynaba Goudiaby à l’aube de sa carrière politique se sont toujours regardés en chiens de faïence. Une guerre froide qui a toujours avantagé Aimé Assine devant le président du parti qui lui renouvelle chaque fois que de besoin sa confiance, certainement du fait de son riche parcours politique. Mais la jeune Goudiaby s’est démenée comme une amazone pour gagner sa place. C’est ce qui lui a valu le titre de conseillère au sein du conseil économique et social (CESE) en remplacement de feu Kana Diallo rappelé à Dieu.



Il aura toutefois fallu l'arrivée de Seyni Diatta et de Tombon Guèye pour voir l’animosité politique reprendre de plus belle. Car entre Aimé Assine et Tombon Guèye, cela n'a jamais été le parfait amour. Et lors des élections territoriales, leur différend s’est accentué, Tombon Guèye accusant Aimé de s’investir contre sa personne. Ce qui lui aurait valu cette débâcle devant le candidat de Yewwi Askan Wi. Idem aussi pour Seyni Diatta qui accuse le coordonnateur de BBY de mener campagne contre sa candidature. Ainsi, ces bisbilles politiques auront fortement pesé selon les perdants, sur la balance en faveur de l’opposition.



Lors des joutes législatives, Dieynaba Goudiaby s’attendait à être investie par le président du parti dans le département, mais le chef de la coalition a porté une nouvelle fois son choix sur Aimé Assine pour une troisième législature consécutive. Un choix qui a déplu aux responsables susmentionnés. Selon l’investi et ses partisans, ce sont ces responsables qui sont à l’origine de sa débâcle. Ils auraient demandé à leurs militants de voter contre. Même accusation du côté de l’autre camp. En conférence de presse, ils ont demandé au président de la République de revoir sa copie parce qu’Aimé ne fait plus l’unanimité dans le département.