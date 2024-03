Échauffourées lors de la manif de FDR/ FIPPU entre pro Sonko et Pro Khalifa Sall : La coalition Diomaye se prononce…

La coalition Diomaye Président indignée de la tournure de la mobilisation de samedi dernier qui était bien partie pour réussir. La coalition se dit peinée par les incidents qui ont émaillé la manifestation et « qui visent clairement à diviser l’opposition au profit de Macky Sall » lit-on dans le communiqué de la coalition des Patriotes précisant que « ces attaques récentes de certains leaders de l’opposition contre le PASTEF, suite à l’affaire Maïmouna Ndour Faye vont aussi dans le même sens ».







La coalition félicite les militants pour leur mobilisation et appelle à l’unité des forces de résistance et à la poursuite de la mobilisation pour obtenir une date pour l’élection avant le 2 avril. Elle renouvelle à cet effet son invite le Conseil constitutionnel à prendre toutes ses responsabilités pour le respect de l’ordre constitutionnel.