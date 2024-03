Échanges entre Institutions judiciaires sénégalaises et françaises : Le Procureur de la République de Thiès reçoit son homologue de Nîmes

Dans le cadre des échanges entre Institutions judiciaires sénégalaises et françaises, le Procureur de la République de Thiès, Cheikh Dieng, a reçu son homologue de Nîmes.

La rencontre a été ainsi l'occasion d'un échange sur les pratiques dans les domaines d'activités du Parquet. Les différents thèmes abordés, ont été axés entre autres sur le statut du magistrat du parquet : la nomination des magistrats du parquet et des chefs de parquet (proposition de nomination et rôle du CSM, mobilité…) Les contraintes et garanties statutaires (principe hiérarchique ; liberté de parole à l’audience…); la direction des enquêtes à travers les relations avec les OPJ, Contrôle des investigations (compte rendu téléphonique, bureaux des enquêtes). Le parquet et la gestion des évènements de voie publique et enfin le Procureur et les procédures spécialisées : Quelles poursuites pour les mineurs ? Les contentieux de masse : quelle (s) réponse (s) ? L’exemple des infractions routières et du recours aux alternatives aux poursuites.