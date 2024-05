Échanges commerciaux : Le Sénégal a exporté plus de 362 milliards vers la Suisse contre 16,3 milliards en importation en 2023

« Le Sénégal a exporté vers la Suisse un volume de près de FCFA 362.7 milliards, et les importations équivalent à un volume d’environ FCFA 16.3 milliards », annonce la mission économique suisse au Sénégal conduite par le chef de délégation, l’Ambassadeur Ivo Germann. Cette mission économique suisse se tient les 27 et 28 mai 2024. A cette occasion, les deux pays qui entretiennent de très bonnes relations bilatérales dans des domaines diversifiés comme les contacts politiques, le commerce, la formation professionnelle, hydro-diplomatie, la protection du climat et les échanges culturelles, vont élargir et diversifier davantage leurs relations économiques et commerciales. Selon l’Ambassadeur Ivo Germann : « pour la Suisse, le Sénégal est un des pays africains à fort potentiel économique caractérisé par une croissance dynamique et des perspectives positives pour la place économique suisse. C’est donc une opportunité pour nous de dérouler cette mission et de voir le potentiel important qu’offre le Sénégal ». Déjà, pour s’en féliciter, le chef de délégation suisse salue la présence de près de 40 entreprises suisses déjà établies au Sénégal qui contribuent au développement du pays avec des investissements de qualité, la création d’emplois, la formation professionnelle, l’innovation et avec la mise sur le marché de produits de renommée mondiale.







Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Serigne Guèye Diop, a reçu la délégation pour donner le cadre et les orientations du nouveau gouvernement pour les investissements étrangers et le renforcement des relations commerciales. Ainsi, de nouvelles pistes de collaboration étatiques et opportunités pour le secteur privé ont été abordées.