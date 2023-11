ÉTAT-CIVIL À MBACKÈ - Les élèves de Terminale nés en 2005 toujours inquiets malgré la reconstruction annoncée de l’état-civil

À quelques semaines de la fin des dépôts de pièces d’état-civil pour les besoins de l’édition 2024 de l’examen du baccalauréat, les élèves de Terminale , essentiellement nés en 2005, manifestent plus que jamais leurs inquiétudes. En effet, victimes du laxisme de l’état-civil de Mbacké d’alors , les bulletins et extraits de naissance délivrés en son temps ne sont pas acceptés par le tribunal qui avait recommandé des annulations suivies de jugements. Ce qui empêcherait à ses futurs bacheliers toute possibilité de prendre part à des concours de renom ou d’accéder à des universités étrangères etc… N’ayant commis aucune faute à la naissance de leurs enfants, les parents de ses derniers, accompagnés des structures de jeunesse, des amicales d’étudiants, des associations diverses avaient inondé les rues de Mbacké à l’occasion d’une marche au terme de laquelle un mémorandum a été remis au préfet du département.



Aujourd’hui, une circulaire produite par l’autorité annonçant la tenue d’une réunion qui aura lieu le mardi 14 novembre 2023 à partir de 10 heures à la Gouvernance avec comme ordre du jour: « La Reconstitution des registres d'état-civil de la commune de Mbacké (Etat des lieux - Feuille de route) » tempère les ardeurs mais laisse complète l’inquiétude des lycéens concernés. En effet, ils se disent perturbés par les délais courts eu égard au caractère fastidieux qui attend la commission qui sera incessamment instituée.



Sont attendus à cette réunion le Préfet du département de Mbacke, le maire de la commune Mbacké s/c Préfet Mbacké, le Procureur du Tribunal de Grande Instance de Diourbel , le Président du Tribunal d'Instance de Mbacké, l’ Officier d'Etat-civil de Mbacké s/o Préfet de Mbacké… Affaire à suivre …