ÉLECTIONS LOCALES : Mame Mbaye Niang annonce sa candidature...

Le chef de cabinet du président Macky Sall, Mame Mbaye Niang, invité dans l’émission « Grand Jury » de la RFM, a annoncé sa participation aux prochaines élections locales.



Selon le patron de « Sénégal 2035 » : « ma commune s’appelle commune de Ngor. Je serais partant aux locales. Je suis un homme politique et tout homme politique, pour le moment, au lieu de s’intéresser sur les échéances de 2024, devrait essayer d’exister déjà. Je serais candidat à Dakar. Nous allons partir de Ngor et on ira à l’assaut des 19 communes de Dakar. C’est ce qui justifie le travail politique sur le terrain qu’on est en train de faire... »



L’ancien ministre de la jeunesse pense aussi qu’il faut supprimer les mairies des villes. A leur place, il prône le renforcement des mairies de communes . « Oui ! Je suis pour la suppression des mairies de villes. Mais, je suis pour le renforcement des maires de communes. Les maires des 19 communes de Dakar doivent être renforcés ».