ÉCOUTER M. ARONA KANE PENDANT QU’IL EST ENCORE TEMPS : LE PROJET EST MAL PARTI ! ( Par Youssou Diallo  )

M. Arona Kane, auteur du texte « Le Projet est mal parti », a été la cible d’attaques injustifiées suite au communiqué alarmant du FMI sur la situation de l’économie sénégalaise, qui est en récession. Pourtant, dans sa contribution, il a réaffirmé à plusieurs reprises qu’il soutient le Projet, tout en alertant sur les contradictions, l’incompétence et les errements du nouveau pouvoir, faits et chiffres à l’appui.

Pour d’autres, dans une démarche de victimisation, la responsabilité totale de la situation économique morose incombe à l’ancien régime.

Je voudrais cependant faire trois précisions :

1. La baisse des recettes fiscales et budgétaires n’est pas imputable à l’ancien régime, mais plutôt aux mesures prises par les nouveaux dirigeants et au mauvais climat des affaires qui en a découlé (licenciements, désinvestissement, baisse des recettes, climat social tendu, etc.).

2. Les emprunts de l’État du Sénégal sur les marchés commerciaux, de plus de 1000 milliards en 4 mois, non nécessaires et coûteux, qui ont alourdi la dette, ne sont pas le fait de l’ancien régime.

3. Le nouveau cadrage budgétaire, en contradiction avec les options annoncées du Gouvernement, ainsi que les recrutements obscurs de 1148 personnes en si peu de temps, ne sont pas non plus l’œuvre de l’ancien régime.

Il est temps que certains comprennent que la victimisation est terminée : ils ne sont plus à l’opposition, mais au pouvoir ! Les nouvelles autorités doivent démontrer qu’elles peuvent gérer ce pays et résoudre les problèmes des Sénégalais.

Encore une fois, M. Kane, auteur du texte « Le Projet est mal parti », est un partisan du Projet, honnête et lucide. Il est important de l’écouter pendant qu’il est encore temps, et pourquoi pas envisager de le nommer Premier Ministre ou, à tout le moins, Ministre des Finances et du Budget !

Bon Maouloud à tous, Inch’Allah.

Dakar, le 15 septembre 2024

Youssou Diallo Président du Club Sénégal 🇸🇳