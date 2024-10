Duel Électrisant : Le Sénégal Défie l’Égypte en Demi-Finale de la Beach Soccer

C’est le grand jour pour les lions de la plage ! Le Sénégal se prépare à affronter l’Égypte dans une demi-finale palpitante de la Beach Soccer Africa Cup of Nations 2024. Le coup d’envoi de ce match tant attendu sera donné à 12h00 GMT.

Le Sénégal, avec ses talents et sa détermination, espère décrocher une place en finale et continuer son parcours dans ce tournoi continental. Les supporters sont en fervente attente de ce match décisif, qui s’annonce riche en émotions et en spectacle.