Du Port aux Poches : B. Fall, Le chauffeur au port de Dakar , père de famille… et voleur des couloirs d’Abass Ndao

Un chauffeur pris en flagrant délit de vol nocturne à l’hôpital Abass Ndao







Dans les nuits calmes de l’hôpital Abass Ndao, un homme s’était imposé comme une présence régulière, presque familière. Bèye Fall, chauffeur au Port autonome de Dakar et père de cinq enfants, semblait être un proche attentionné, veillant sur un malade. Mais derrière cette façade se cachait une tout autre réalité. Selon les révélations de L’Observateur, cet homme avait fait des couloirs de l’hôpital son terrain de chasse nocturne, dépouillant patients et proches de leurs biens précieux.







Pris en flagrant délit







Le subterfuge de Bèye Fall a pris fin la semaine dernière, grâce à la vigilance d’une mère, Soukaïa Traoré, veillant sur son fils hospitalisé. Ce soir-là, fatiguée, elle s’était allongée pour se reposer. Elle a alors senti une présence étrangère dans la chambre. En sursautant, elle a surpris Bèye Fall avec son téléphone portable en main, un iPhone 11.







Le cri d’alarme de Soukaïa a attiré infirmiers et membres du personnel soignant, qui ont immédiatement reconnu l’individu. « Il est toujours dans les couloirs », ont-ils remarqué avant de contacter les éléments du commissariat de la Médina.







Des excuses incohérentes







Arrêté et interrogé, Bèye Fall a nié catégoriquement les faits. Devant les enquêteurs, il a livré une version pour le moins déconcertante : « Je ne savais pas ce que je faisais là. Après avoir consommé du crack que j’ai acheté à la Médina, j’avais l’impression d’être poursuivi par tout le monde. Je cherchais à fuir les effets secondaires de la drogue et je me suis caché dans cette salle. »







Malgré ses dénégations, la version de Bèye Fall n’a pas convaincu. Les éléments retrouvés sur lui et les témoignages des membres du personnel hospitalier ont suffi pour qu’il soit déféré au parquet.







Une double vie révélée ?







Cet homme, père de cinq enfants et employé respectable au Port autonome de Dakar, soulève des interrogations. Comment un père de famille en est-il arrivé à transformer un hôpital en terrain de vols ? La consommation de drogues comme le crack pourrait expliquer une dérive, mais les accusations portées contre lui laissent penser à des agissements calculés.







Une affaire devant la justice







Bèye Fall a été placé sous mandat de dépôt et sera jugé devant le Tribunal des flagrants délits de Dakar. Cette affaire met en lumière un phénomène inquiétant : la sécurité des hôpitaux, souvent perçus comme des lieux de refuge et de soins, peut être compromise par des individus malintentionnés.







Comme le souligne L’Observateur, ce cas rappelle l’importance de renforcer les dispositifs de surveillance dans les établissements hospitaliers. Car si Soukaïa Traoré n’avait pas été éveillée, le chauffeur aurait peut-être pu poursuivre ses activités nocturnes sans être inquiété.







Une leçon pour tous







L’arrestation de Bèye Fall met fin à une série de vols qui aurait pu continuer dans l’impunité. Mais au-delà du cas individuel, cette affaire appelle à une réflexion plus large sur la sécurité des hôpitaux et la prise en charge des patients et de leurs proches. Quant à Bèye Fall, il devra répondre de ses actes devant la justice, espérant peut-être un sursis pour reconstruire une vie mise à mal par ses choix.