Droits de l’Homme : Amnesty International dénonce la répression contre les LGBTI en Afrique (Rapport 2023)

La discrimination et les violences fondées sur le genre à l’égard des femmes et des filles demeuraient solidement enracinées, tandis que les attaques homophobes et la répression des droits des personnes LGBTI se sont intensifiées dans l’ensemble de la région.



En somme, le rapport juge que les États africains sont restés sourds aux appels les incitant à lutter contre l’impunité, qu’ils ont ainsi laissé prospérer et alimenter le cercle vicieux des atteintes aux droits humains et du mépris de l’état de droit. De nombreux États ont sapé les initiatives en faveur de la justice et de l’obligation de rendre des comptes ou ont ouvertement entravé l’examen de leur bilan en matière de droits humains par la communauté internationale.