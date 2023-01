Drame de Sikilo : la Fédération Nationale Des Associations D’écoles Coraniques du Sénégal organise des journées de prières

La Fédération nationale des associations d’écoles coraniques du Sénégal va organiser des jours de prières dédiées aux victimes du drame de Sikilo à Kaffrine. Cette annonce a été faite dans un communiqué signé par les membres de la dite association. » Nous, membres de ladite organisation, avons appris avec tristesse et consternation l’accident survenu la nuit du 07 au 08 Janvier 2023 à hauteur du village de Sikilo situé dans la commune de Gniby. Région de Kaffrine, et ayant enregistré 39 pertes en vies humaines et plus de 100 blessés », annonce le dit document . »



En cette douloureuse circonstance, Nous, Fédération Nationale des Associations d’écoles coraniques du Sénégal, présentons nos condoléances les plus attristées à Monsieur le Président de la République, Son Excellence El Hadj Macky Sall, aux familles des victimes, et souhaitons un prompt rétablissement aux blessés. Par la même occasion, et en ces moments, la fédération appelle à une introspection collective pour que notre pays soit toujours une terre d’équilibre. Enfin, la Fédération recommande à tous ses membres la tenue de journées de récital de Coran et de Prières pour le repos des âmes, et un prompt rétablissement aux blessés », peut on lire sur le document lu à Dakaractu...