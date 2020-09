Drame au rond-point Case-bi : Deux corps sans vie de nouveau-nés jetés à la poubelle.

Ce mercredi 09 septembre 2020, tard dans la soirée, les éléments de la brigade de recherche du commissariat de police de Golf Sud ont découvert deux corps sans vie de nouveaux nés jumeaux jetés à la poubelle. Les bébés ont été abandonnés auprès d'un dépotoir d'ordures situés non loin du rond-point Case-bi.



Selon les informations rapportées par le journal Les Échos, aucune trace de blessures visibles n'a été constaté sur les deux corps sans vie des bébés.



Dépêchés sur les lieux, les soldats du feu ont acheminé les deux cadavres à la morgue de l'Hôpital général Idrissa Pouye de Grand-Yoff ex Cto pour autopsie.



Comme à l’accoutumée, une enquête a été ouverte pour trouver le ou les coupables de ce drame. Seulement, les enquêteurs soupçonnent une affaire de grossesse non désirée. Nous y reviendrons...