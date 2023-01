Drame à Sikilo : Les condoléances du Khalife des Layènes, Seydina Mamadou Makhtar Laye

Les messages de compassion et les condoléances continuent d'affluer de la part des autorités politiques et religieuses. Du côté de la famille du Mahdi, c’est le Khalife général des layènes, Seydina Mamadou Matar LAHI qui manifeste sa grande émotion suite à ce terrible accident de la circulation qui vient endeuiller le Sénégal.



En son nom et au nom de la communauté layène, le Khalife présente ses condoléances aux familles éplorées, à tout le peuple sénégalais et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Profitant de cette triste occasion, le Khalife invite tous les usagers de la route à un ressaisissement salutaire afin que pareil drame ne se reproduise. Le guide spirituel des Layènes prie le Tout Puissant de donner la force aux victimes pour surmonter cette dramatique période.