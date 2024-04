Drame à Sandiara : Le vieux Meissa Ngom tire accidentellement sur l'élève Malick Pouye

Une affaire rocambolesque s'est déroulée dans la commune de Sandiara, département de Mbour ,la nuit du 28 au 29 avril 2024. Tout est parti du véhicule du vieux Meissa Ngom qui prenait feu. Quand les habitants du quartier ont senti la fumée, certains parmi eux sont sortis pour lui porter secours puisqu'il vivait seul. Parmi eux, se trouvait le jeune Malick Pouye .Lorsque les gens sont venus ,il a paniqué, le vieux Meissa Ngom effectua des tirs de sommation qui ont malheureusement atteint le jeune Malick Pouye qui est décédé sur le coup..

Ce lundi 29 avril informés des faits , les amis de Malick Pouye en l’occurrence des élèves ont saccagé la maison du vieux Meissa Ngom. Des informations recueillies sur les lieux, renseignent que le vieux Meissa Ngom vivait seul et était d'un caractère très désagréable. Il menaçait souvent les populations et certains même le prenaient comme un malade mental. Chasseur de son état, il lui arrivait de tirer des coups de feu avec son arme la nuit...Bref, son amour avec les armes était incommensurable. Présentement, les gendarmes l'ont interpellé et il sera présenté au procureur du tribunal de grande instance de Mbour...