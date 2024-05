Agenda diplomatique du PR : Bassirou Diomaye Faye au Nigeria et au Ghana les 16 et 17 mai prochain

Le chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye, en conseil des ministres ce mercredi, a informé qu’il se rendra au Nigeria et au Ghana à partir de ce jeudi. Après avoir enregistré la visite d’amitié et de travail du président Paul Kagamé, Bassirou Diomaye Faye poursuit son agenda diplomatique dans les pays africains après la Mauritanie, la Gambie, la Guinée Bissau.



C’est une visite d’amitié et de travail que le chef de l’État du Sénégal va effectuer au Nigéria et au Ghana, respectivement les 16 et 17 mai 2024. Une occasion pour le Sénégal de revoir les axes de collaboration.