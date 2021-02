Drame à Kédougou: Une bataille rangée entre ados vire au drame.

Les faits se sont produits hier aux environs de 22 h au quartier Dinguessou, situé dans la commune de Kédougou. En effet, un ado de 15 ans a été poignardé à mort au cours d’une bagarre entre gangs de jeunes. Il s’agit du jeune O. Ba âgé environ de 15 ans et apprenti soudeur métallique.



Le corps sans vie de la victime a été transféré à la morgue du district sanitaire de Kédougou. Aussitôt après une enquête a été ouverte. Et les choses sont allées tres vite. En effet, les présumés coupables ont été arrêtés par la brigade des recherches du commissariat central de Kédougou et l'arme du crime retrouvée.



En outre, les policiers ont procédé à une dizaine d’arrestations après une interrogation du principal cerveau. Les éléments de la BR sont à pied d'œuvre pour mettre la main sur les autres membres restants du gang.