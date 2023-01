Drame à Kaffrine : les familles des victimes du bateau le JOOLA se solidarisent et plaident pour une réflexion sécuritaire profonde

A la suite du tragique accident survenu dans le département de Kaffrine, les familles de victimes du bateau le JOOLA par l’intermédiaire du Comité d’Initiative pour l’Erection du Mémorial Musée le JOOLA, s’inclinent devant la mémoire des défunts et présentent leurs plus sincères condoléances aux familles éplorées.



Dans un communiqué parvenu à Dakaractu et signé par le coordonnateur, Nassardine Aïdara, l’entité a exprimé ses prières pour le prompt rétablissement de tous les blessés.



Le comité d’initiative invite, par la même occasion, toute la société à porter une réflexion profonde sur les questions de sécurité afin de bannir tous les comportements pouvant porter atteinte à l’intégrité de la vie humaine. Il a appelé à la préservation de cette dernière à tout prix.



Pour les familles de victimes du JOOLA, ce tragique accident est un cruel rappel que la société n’a toujours pas su se défaire des attitudes ayant entraîné les tristes événements du 26 septembre 2002. Elles ont, toutefois, prié pour le repos de l’âme des disparus et que Dieu les accueille au paradis.