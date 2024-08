Dr Cheikh Dieng, ex-DG de l’ONAS : « J’ai été victime de manipulation de la part du ministre Cheikh T. Dièye ! »

Dès le lendemain de son limogeage, le Dr Cheikh Dieng révèle, lors de sa sortie ce vendredi, qu’un journaliste de service a été actionné pour justifier l’acte menée contre lui par un problème de véhicule qui lui aurait été offert par une entreprise soumissionnaire pour un marché à l’ONAS. Que nenni selon l’ex DG de l’Onas. « Après ma prise de service à l'ONAS, j'ai constaté que le véhicule de fonction du DG était affecté à la Secrétaire générale par le DG sortant qui utilisait son propre véhicule. Je ne peux décemment arracher le véhicule d'une collaboratrice. En l'absence d'une prévision budgétaire permettant d'acheter un véhicule de fonction, la DAF a donc loué provisoirement un véhicule. Son coût de 3,2 millions par mois m'a fait vite abandonner cette option que j'ai jugée coûteuse pour l'ONAS. Informé que le projet PPP « Collecteur Hann Fann » dispose d'une ligne Appui institutionnel destiné à « la prise en charge totale du fonctionnement de l'UCP », Cheikh Dieng dit demander que cette rubrique soit activée pour acheter un véhicule de fonction du DG, une requête transmise par le directeur de l'Administration et des Finances à l'entreprise.





Par ailleurs, précise toujours Dr Cheikh Dieng, cette rubrique a déjà servi pour l'achat d'une cinquantaine de matériels roulants dont une vingtaine de véhicules. « Notre requête s'inscrit donc dans une logique banale de gestion du projet. Ainsi donc, la requête formelle du DG qui a déclenché la procédure d'acquisition du véhicule exclut toute insinuation malsaine de tentative de corruption par une entreprise, qui par ailleurs, exécute son projet depuis 2021 et n'a jamais postulé à aucun marché de l'ONAS.

C'est à l'occasion d'une vérification que je me suis rendu compte que la carte grise du véhicule a été mise à mon nom en lieu et place du nom de ONAS », dira t-il.