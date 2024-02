Division au sein du conseil municipal de Sandiara : Le vote du compte administratif rejeté

Le vendredi 9 février 2024 s'est tenue à Sandiara la session du conseil municipal avec comme ordre du jour : 1- Vote du compte administratif, 2- Débat d' orientation budgétaire.

Ce conseil a été l'occasion pour les conseillers de retrouver leur maire, Serigne Guèye Diop après 6 mois de léthargie causée par la démission de ce dernier du parti APR du fait de son désaccord avec le choix du président Macky Sall porté sur la personne de Amadou Ba.



Le Docteur Serigne Guèye Diop en a profité pour créer un parti politique et en même temps se déclarer candidat à l'élection présidentielle de février 2024. Il a sillonné le Sénégal pendant 6 mois, mais finalement, il a été recalé au parrainage car n'ayant pas atteint le pourcentage requis.



Une situation qui a poussé certains conseillers à réclamer son poste de maire arguant qu'il avait acquis ce titre au nom de la coalition Benno Bokk Yakaar. Il faut également signaler que le 1er adjoint au maire monsieur Aliou Gning et le 2ème adjoint, monsieur Malick Gaye sont restés fidèles à l'APR et au président de la République. La coalition Benno Bokk Yakaar a fait un bloc autour de ses deux adjoints pour rejeter le compte administratif.



La commune de Sandiara compte 56 conseillers municipaux et lors de la session municipale du vendredi 9 février 2024, 46 conseillers étaient présents plus 3 procurations en bonne et due forme. 15 conseillers ont voté pour et 32 conseillers ont voté contre. Ce qui signifie que le compte administratif de la gestion 2022 a été bloqué ou rejeté par la majorité des conseillers pour la première fois dans l'histoire de cette jeune commune. Le vote a eu lieu devant le sous-préfet de Sessène, Mr Richard Birame Faye qui en a pris acte. Et si rien n'est fait d'ici le vote du budget, cette situation risque de se reproduire. La mairie de Sandiara sera-t-elle sous délégation spéciale ou le maire Serigne Guèye Diop présentera-t-il sa démission ? L'équipe de Dakaractu Mbour a tenté en vain de joindre le maire Serigne Guèye Diop...