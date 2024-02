Distribution de l’eau : Sen'eau et Sones annoncent des perturbations, ce week-end

La Sones et la Sen'eau annoncent de nouvelles perturbations dans l’approvisionnement en eau durant le week-end ,du samedi 17 au dimanche 18 février. Les raisons avancées sont des travaux de raccordement de nouvelles installations à Sakal pour la sécurisation de l’alimentation électrique des usines de Keur Momar Sarr et d’opérations de renouvellement d’équipements sur la deuxième conduite du Lac de Guiers (ALG2). Les zones concernées sont Dakar et sa banlieue, Rufisque, Mbour, Thiès et Louga. Le retour à la normale est prévu dans la journée du dimanche 18 février 2024, renseigne le communiqué conjoint des deux structures. Toutefois, un dispositif de camions citernes sera déployé pour soulager les populations des zones les plus impactées, disent-elles.



Dieynaba Agne