Dissolution du HCCT et du CESE : La réaction de l'ancienne ministre, Zahra Iyane Thiam

Suite à la convocation des députés en session extraordinaire pour l’examen du projet de loi portant sur la dissolution du HCCT et du CESE, Zahra Iyane Thiam a réagi. Selon l’ancienne ministre de la Microfinance et de l’économie solidaire sous le régime de Macky Sall, le président de la République Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre ne sont pas intéressés par les priorités du pays mais plutôt par l’idée d’éliminer des opposants politiques.



« En fin de compte, la priorité du PR et de son PM ne semble toujours pas être la gestion des urgences socio-économiques, mais plutôt la consolidation de leur position politique. Des questions cruciales comme la DPG, la clarification de l’Onasgate, l’aggravation de l’immigration irrégulière et la suspension massive des contrats des sénégalais non affiliés au parti majoritaire, entre autres, méritent une attention urgente, malheureusement, le duo reste obsédé par l’idée de fragiliser des adversaires politiques, pourtant considérés comme des « tapettes », Quelle déception », a-t-il écrit sur sa page X ( ex twitter) .