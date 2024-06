Dissolution de l'assemblée nationale et Motion de censure : Abdou Mbow annonce que le groupe parlementaire BBY prépare un « blocage ! »

Les députés du Sénégal comme l'a expressément souligné le président du groupement parlementaire « Benno Bokk Yaakaar », Abdou Mbow, vont tout faire pour barrer la route au Premier ministre, Ousmane Sonko, et « ses » députés. Et, pour assurer le principe de la séparation des pouvoirs et le respect de la constitution, il a annoncé que;



« face à ce qui apparaît comme une volonté manifeste de se soustraire à la règle constitutionnelle de responsabilité du gouvernement devant l'Assemblée nationale, le groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar que je préside, a enclenché une réflexion de réformes tendant à supprimer les articles qui permettent au président de la république de dissoudre l'Assemblée nationale. Mais également qui va empêcher l'Assemblée nationale de déposer une Motion de censure à l'endroit du gouvernement .»