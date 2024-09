Dissolution de l’AN : « la majorité des députés n’a pas le profil » (Demba Baldé, Président MNAFA).

Le président du mouvement de la Nouvelle Alliance des Forces Alternatives de Vélingara, Demba Baldé, est d’avis que la dissolution de l’Assemblée nationale par le Chef de l’État est conforme à la légalité. D’après le consultant formateur, ce qu’il faut regretter dans la composition de l’institution reste et demeure le profil du député, car beaucoup d’entre les parlementaires, notamment de la majorité, ne répondent pas à leurs véritables missions.

« Il y a un déphasage entre l’aspect politique public et l’Assemblée nationale, où parfois il y a des détournements d’objectifs. » « C’est parce que tout simplement, ceux qui sont sensés faire le suivi de l’évaluation ne connaissent pas les normes et les standards d’une évaluation », a déclaré Demba Baldé. Il s’exprimait lors de l’émission En ligne de Dakaractu de ce 13 septembre. Il a invité à un cadrage du profil pour la prochaine composition de la deuxième institution du pays.

« L’AN doit être la somme des compétences nationales, la somme des profils, la somme des intelligences où on trouve tous les corps de métier qui se regroupent. » a-t-il indiqué.