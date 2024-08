Dissolution AN et Législatives: la société civile prône un système de parrainage simplifié

Le Collectif des organisations de la société civile pour les élections (COSCE) mise sur un système de parrainage numérique pour corriger un éventuel vide juridique si la probabilité de dissoudre l’Assemblée nationale et d’organiser des élections législatives anticipées venait à se concrétiser.



Le collectif qui rassemble les organisations de la sociétés civile qui se prononçait, ce 12 août, sur la dissolution de l’assemblée nationale a soulevé des carences sur le système de parrainage en cas d’une organisation anticipée des élections législatives. Le COSCE a préconisé à tendre vers la simplification du système de collecte et de contrôle des parrainages par la digitalisation de la procédure pour réduire le délai de dépôt des candidatures. La société civile a aussi plaidé pour des modifications du code électoral et invite les acteurs au dialogue pour anticiper sur de futurs troubles électoraux.