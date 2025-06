Disparition brutale de Mamour Thiao : L’éducation sénégalaise perd un pilier engagé

C’est avec une immense tristesse que nous avons appris le décès de Monsieur Mamour Thiao, professeur d’Histoire-Géographie au lycée Limamoulaye, récemment promu principal de collège. Homme de savoir, de rigueur et d’intégrité, Mamour Thiao laisse derrière lui un héritage pédagogique remarquable et une communauté éducative endeuillée. L’enterrement a eu lieu ce samedi 21 juin à Sanghé, près de Thiès, dans une atmosphère empreinte de recueillement et d’émotion. Dakaractu présente ses condoléances les plus attristées à sa famille, à ses proches, ainsi qu’à l’ensemble du corps enseignant. Que la terre lui soit légère et que son âme repose en paix.